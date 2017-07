Un véritable van de surveillance du FBI a été vendu sur eBay

Un habitant de la Caroline du Nord aux États-Unis affirme avoir acheté un ancien van de surveillance du FBI. Il s’agit d’un Dodge Ram 350 daté de 1989 et qui est équipé de gadgets d’espionnage.

Ginter Senfeldas dit l’avoir acheté pour 16 000 dollars lors d’une vente aux enchères organisée par le gouvernement américain sur ebay. Toutefois, le FBI qui a été questionné par des journalistes ne s’est pas exprimé sur l’authenticité du véhicule.

Pourtant, le van présente tout d’un véhicule spécialement créé pour de la haute surveillance. On y trouve à l’intérieur deux écrans LCD, du matériel d’enregistrement vidéo et audio et des cassettes vidéos. Le van a été vendu avec des toilettes portables et une couchette ce qui prouve que l’ancien propriétaire pouvait passer des heures voir des journées à espionner. Ginter Senfeldas explique même avoir retrouvé des menottes et des lunettes d’anciens enquêteurs.



