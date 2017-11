Android simplifie l'appairage de vos écouteurs Bluetooth

Les utilisateurs peuvent maintenant connecter leurs nouveaux écouteurs avec un appareil Android d’une manière plus simple, grâce à la technologie Fast Pair. Mais avant de pouvoir connecter le périphérique, l’utilisateur doit préalablement s’assurer de la compatibilité des deux appareils.

Bientôt disponible sur les écouteurs Made for Google

La technologie Fast Pair de Google utilise la fonctionnalité « À proximité » d’Android, à la différence d’Apple qui exploite sa puce audio W1 pour aider les utilisateurs à connecter des AirPods ou des casques Beats à divers appareils iOS et macOS. Le nouveau système de Google est assez simple, selon le nouveau blog du géant américain qui y a consacré un article. La connexion des deux appareils passe en effet par le Bluetooth Low Energy du périphérique et les services Bluetooth et Localisation de l’appareil Android. Un « paquet Fast Pair » est par ailleurs envoyé aux serveurs de Google pour permettre au Smartphone ou à la tablette de télécharger l’application compagnon du périphérique sur Play Store.

Fast Pair est disponible sur Android 6.0 Marshmallow et Google Play Services 11.7 ou une version ultérieure et l’utilisateur peut simplement taper sur la notification À proximité pour appairer ses appareils.