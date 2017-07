Android O : Google donne rendez-vous cet été

Il ne faudra peut-être pas attendre longtemps avant de pouvoir utiliser Android O. Google a annoncé sur son blog le déploiement de la quatrième et dernière Developer Preview. La version finale ne devrait donc pas tarder. Google a déployé hier la quatrième version bêta ou Developer Preview d’Android O. Les personnes qui peuvent avoir accès à cette version bêta sont les utilisateurs de Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel, Pixel C et Pixel XL.

Google a confirmé que cette quatrième Developer Preview serait bien la dernière. La prochaine version déployée sera la finale. Pour rappel, Android O permettra d’améliorer l’autonomie de la batterie, les temps de téléchargement et d’autres fonctionnalités du smartphone. Les badges sur les icônes qui affichent le nombre de notifications pourront changer de couleur.



Google devrait déployer la version finale d’Android O au cours du mois d’août. Les premiers appareils concernés seront bien entendu les smartphones Nexus et Pixel. Les utilisateurs d’appareils tiers devront malheureusement attendre un peu plus longtemps.



