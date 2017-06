Android O débarque cette année sur OnePlus 3 et OnePlus 3T

Dans une interview accordée à Reddit, OnePlus a confirmé qu’Android O allait arriver cette année sur ses smartphones OnePlus 3 et OnePlus 3T. Contrairement aux gros leaders du marché tel que Samsung, OnePlus dispose de moins d’appareils à mettre à jour d’où sa rapidité.

L’année dernière, le fabricant chinois était parmi les premiers à mettre à jour Android Nougat sur ses appareils. Cette année, OnePlus ne déroge pas à la tradition puisqu’il déploiera la mise à jour Android O sur le OnePlus 3 et 3T. Google devrait lancer Android O dans quelques mois.



On ignore la date exacte à partir de laquelle les utilisateurs OnePlus peuvent espérer utiliser Android O. Sachant que, l’année dernière, la société chinoise a mis à jour ses appareils en décembre on peut donc supposer qu’Android O arrivera sur le OnePlus 3 et le OnePlus 3T en décembre prochain. On ne sait pas toutefois, si le nouveau OnePlus 5 sera également concerné.



