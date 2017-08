Android Oreo sera disponible sur le HTC U11 avant la fin de l’année

En début de semaine, Googlea lancé la dernière version de son OS intitulée Android Oreo. Si le nouveau système d’exploitation n’est pas encore disponible sur les smartphones, on apprend toutefois qu’il arrivera sur le HTC U11 d’ici la fin de l’année. Hier, HTC a déclaré sur son compte Twitter que certains de ces smartphones allaient être équipés d’Android Oreo dès le quatrième trimestre de cette année. Le fabricant devrait commencer avec le HTC U11, puis ensuite les HTC Ultra et HTC 10.



Google a lancé Android Oreo cette semaine. Bien que l’OS ne soit pas encore prêt pour les smartphones, le géant américain a déclaré qu’il devrait bientôt être déployé sur les terminaux Pixel et Nexus. Si HTC n’a pas encore donné de dates précises, la firme devrait bientôt mettre un calendrier des dates de déploiement à disposition des utilisateurs.

