Android Oreo sur le Nexus 6P, c'est pour le 11 septembre

Après le Google Pixel et Pixel XL, c’est au tour du Google Nexus 6P de bénéficier de la mise à jour vers Android 8.0 Oreo. La diffusion est prévue pour le 11 septembre prochain, selon les Forums Communautaires canadiens Rogers.

Google Pixel et Pixel XL étaient les premiers Smartphones à intégrer le nouveau système d’exploitation mobile Android 8.0 Oreo. Et, la mise à jour semble évoluer lentement parce que l’installation de l’Android 8.0.1 sur le Google Nexus 6P serait prévue pour le 11 septembre prochain, selon les Forums Communautaires Rogers. En ce moment, les partenaires du géant américain Huawei et LG sont en effet sur le point de peaufiner les derniers détails pour parfaire la mise à jour sur le Nexus.

Si la date de 11 septembre se confirme dans les jours à venir pour le Google Nexus 6P de Huawei, il est fort probable de voir très prochainement l’arrivée de la mise à jour notamment sur le Nexus 5X.

