Une version d'Oreo expérimentale pour les OnePlus One

Quelques semaines après la mise à jour d’Android en 8.0 Oreo par Google, les utilisateurs du OnePlus One peuvent déjà profiter de quelques nouveautés de la nouvelle version du système d’exploitation mobile du géant américain. Le membre sénior Agent_fabulous de XDA-developers a en effet réussi à créer une version expérimentale du système pour le OnePlus One. Le développeur indien est parvenu à faire fonctionner différentes fonctionnalités de l’appareil, dont le WiFi, le Bluetooth, les RIL, la lecture audio et vidéo, le NFC, le GPS, l’écran tactile, le vibreur, le microphone et l’USB.

Certaines fonctionnalités se retrouvent cependant bloquées comme l’appareil photo et l’enregistreur vidéo. Des mises à jour ont été également apportées par Agent_fabulous pour améliorer sa version expérimentale d’Android 8.0 Oreo.



Enfin, il s'agit évidemment d'une version qui comporte certains risques pour le fonctionnement du smartphone. Aussi, si vous choisissez d'essayer de mettre de l'Oreo dans votre OnePlus One, ça sera à vos risques et perils.

