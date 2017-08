Android Oreo : quels sont les smartphones compatibles ?

Présenté le 21 août, Oreo sera progressivement déployé d’ici la fin de l’année. Cette version 8.0 d’Android ne bouscule pas les habitudes de Google et tous les terminaux ne seront donc pas compatibles avec elle.

Comme on pouvait s’y attendre, les appareils estampillés Google n’auront aucun mal à accueillir Oreo, pour peu qu’ils soient assez récents tout de même. Dans ces rangs, on compte ainsi les Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C, Pixel et Pixel XL. Les tests ont déjà été opérés sur ces appareils avec les différents opérateurs. Ils devraient ainsi être servis en premier, assure Sagar Kamdar, directeur de la gestion des produits Android.

D’autres constructeurs prendront ensuite le train en marche. Google a évoqué Samsung, LG, HTC, Huawei, HMD Global (anciennement Nokia), Sony, Motorola ou encore Kyocera. Tous ces partenaires majeurs de Mountain View lanceront prochainement des smartphones sous Oreo ou mettront à jour certains de leurs appareils déjà commercialisés, et ce, avant la fin de l’année.

De leur côté, les constructeurs ont déjà établi une liste des smartphones qui recevront Android Oreo à plus ou moins long terme :