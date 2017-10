Animal Crossing arrive enfin sur mobile !

Nintendo vient d’annoncer le lancement d’un nouveau jeu Animal Crossing. Intitulé Animal Crossing : Pocket Camp, le nouveau jeu ne sera pas disponible sur la 3DS mais sur smartphone. Le jeu devrait être disponible vers la fin du mois de novembre.



Animal Crossing : Pocket Camp suit le même gameplay que le jeu classique. Le joueur doit créer un camping à partir de rien. Dès le début du jeu, le joueur est guidé par le personnage d’Isabelle et reçoit la visite d’autres animaux tout au long de son aventure. Pour construire de nouvelles installations, le joueur doit posséder des objets et des matériaux. Pour avoir ces matériaux, le joueur doit dépenser des tickets verts qui s’obtiennent au fil du jeu, mais qui peuvent également s’acheter in-app.



Si le nouveau jeu mobile est gratuit, Nintendo tire des revenus grâce aux achats in-app. Pour obtenir plus de tickets verts ou pour accélérer des constructions, le joueur pourra en effet effectuer des achats au sein de l’application.



Nintendo n’a pas encore donné de date exacte, mais Animal Crossing : Pocket Camp devrait sortir le mois prochain. Le jeu mobile sera disponible gratuitement à la fois sur Android et iOS. Les personnes intéressées peuvent dès à présent s’inscrire sur le site web pour recevoir une notification dès que le jeu sera disponible.

>>> Lire aussi : Pokemon Go : la troisième génération pourrait débarquer pour Halloween