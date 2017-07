Les animations 3D dingue de la NASA à portée de tous

New Horizons Flyover of Pluto

La sonde New Horizons a permis de comprendre un peu plus la planète Pluton et sa plus grande lune Charon. L’appareil envoie régulièrement des données grâce à ses instruments embarqués. Ainsi, la NASA a reçu plus de 50 Go d’informations l’an dernier, avant que la sonde ne poursuive sa route vers la Ceinture de Kuiper. C'est ainsi la fin d'une série d'images images impressionnantes de Pluton. La NASA comble néanmoins les amateurs d’astronomie avec une animation en 3D de la planète naine.

Résumée dans une vidéo publiée par la NASA, elle a été mise au point à partir des données provenant de la sonde New Horizons. Le voyage commence à Sputnik Planitia, au sud-ouest de la planète. Cette plaine constituée d’azote, de monoxyde de carbone et de méthane s’étend sur 1000 km et semble assez récente puisqu’elle date de moins de 100 millions d'années. La séquence présente ensuite d’autres sites aux reliefs variés. Les chaînes montagneuses, les bassins, les paysages fracturés et les bassins se succèdent pour présenter un tout autre univers aux confins du système solaire. Même si certains traits ont été exagérés, il n’en demeure pas moins que l’animation reste réaliste. La NASA a réalisé la même performance avec Charon, la lune de Pluton.