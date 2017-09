Quand le réalisateur de Cow Boy Bee bop fait un court métrage sur Blade Runner

Shinichiro Watanabe, le réalisateur notamment de CowBoy Bebop et de Samurai Champloo, est en train de préparer un film d’animation inspiré de la saga Blade Runner. Il s'est attaqué en effet à un épisode, dont la chronologie se situerait entre le film de 1982 et celui qui sortira en octobre prochain et dont l'action à lieu en 2049.

Une animation en guise de transition

Blade Runner Black Out 2022. C’est le titre proposé par Shinichiro Watanabe pour ce court métrage, dont l’aperçu a été dévoilé par Sony Pictures Japan, la semaine dernière. L’aperçu s’accompagne d’un résumé de Blade Runner, d’un trailer de l’animation et des explications de Shinichiro sur sa réalisation. « Le travail qui m'a le plus influencé dans mon métier de scénariste serait, bien sûr, Blade Runner, » a expliqué le scénariste. Blade Runner Black Out 2022 aurait également été réalisé en respect du film original.

Le film d’animation Blade Runner Black Out 2022 est prévu pour sortir le 26 septembre prochain sur la chaîne YouTube de Sony Pictures Japan. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve est quant à lui prévu sortir le 4 octobre 2017 dans les salles de cinéma.