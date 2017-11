Les Animaux Fantastiques 2 : une affiche et un nom pour le second volet

Ce jeudi, le studio Warner a enfin dévoilé officiellement le nom de la suite des Animaux Fantastiques, prévue pour l’année prochaine. Le film sera baptisé Les Crimes de Grindelwald.

C’est fin 2018, dans un an, que sortira en salles le second volet des Animaux Fantastiques, la saga se déroulant dans le même univers que Harry Potter au début du XXe siècle. Après un premier film sorti en 2016 qui racontait la découverte du monde des sorciers outre-Atlantique par Norbert Dragonneau, le deuxième film devrait être davantage rattaché à la saga Harry Potter.

Ce jeudi, le studio Warner a en effet publié une affiche vidéo sur Twitter dans laquelle on peut découvrir le casting du film, dont Eddie Redmayne, qui reprendra le rôle de Norbert Dragonneau, mais également Jude Law et Johnny Depp, qui interpréteront respectivement Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Le film devrait notamment revenir sur le passé du directeur de Poudlard et sa relation avec le mage noir Grindelwald. Par ailleurs, la fin de l’affiche vidéo permet de découvrir un mouvement de fumée reprenant la forme des reliques de la mort, qui devraient avoir un rôle dans le film. On peut en effet découvrir sur l’image que la baguette de sureau, l’une des trois reliques, appartenant à Dumbledore dans la saga Harry Potter, est ici manipulée par Grindelwald.

Les Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald sortira en salles en novembre 2018 aux États-Unis. Comme le premier volet ainsi que les trois derniers films Harry Potter, il est réalisé par David Yates. Outre Eddie Redmayne, Jude Law et Johnny Depp, on retrouvera notamment au casting Ezra Miller, Zoë Kravitz ou Katherine Waterston.