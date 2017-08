Anker Genie : une enceinte équipée d'Alexa moins chère que l'originale

Anker, plus connu pour ses batteries externes, vient de lancer une enceinte connectée équipée d’Alexa, l’assistante virtuel d’Amazon. Baptisée Eufy Genie, la nouvelle enceinte offre les mêmes fonctionnalités que l’Echo Dot pour un prix plus abordable.



Avec l’assistant Alexa, l’enceinte Eufy Genie permet d’accéder à presque toutes les fonctionnalités de l’Echo Dot. L’utilisateur pourra poser des questions à Alexa afin d’écouter de la musique ou de contrôler d’autres objets connectés de la maison. D’après Anker, l’Eufy Genie possèderait même un son de meilleure qualité.



L’Anker Genie possède également ses propres atouts. L’utilisateur pourra contrôler toute la gamme d’objets connectés Eufy. Si pour l’instant, Anker ne compte que l’enceinte connectée dans sa gamme, le fabricant devrait lancer des ampoules et des interrupteurs dans le futur.



De plus le gros avantage de l’Anker Genie reste son prix. Il sera vendu à seulement 35$ (30 euros) alors que l’Echod Dot est commercialisé à 50 dollars (43 euros). Une deuxième version à 40 dollars serait également prévue et sera dotée de la connectivité Bluetooth.

