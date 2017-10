Pour ses 20 ans, le Tamagotchi fait son grand retour

Tous les enfants des années 90 et 2000 seront ravis d’apprendre que le Tamagotchi fait son grand retour. À l’occasion des vingt ans du gadget, Bandai lance une version en édition spéciale.



Le Tamagotchi revient, mais en plus petit. Bandai lance en effet une version mini qui peut notamment servir de porte-clés. Si le nouveau Tamagochi est plus petit que l’original, il est néanmoins doté des mêmes caractéristiques.



Pour les plus jeunes, le Tamagotchi était un jouet électronique pas plus grand qu’un œuf. Il était doté d’un petit écran et de trois boutons physiques. L’utilisateur se voyait attribuer une petite créature virtuelle dès sa naissance et devait ensuite la faire évoluer en lui donnant à manger, en jouant avec elle, etc. Si l’utilisateur ne prenait pas soin de sa créature, celle-ci terminait par mourir de manière prématurée.



L’édition spéciale du Tamagotchi sortira le 5 novembre aux États-Unis et sera vendue 15 dollars soit environ 13 euros.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Sphero mini : un robot à contrôler avec son smartphone ou avec des grimaces