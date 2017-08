Le mythique Another World s’offre un vinyle pour ses 25 ans

À l’occasion de ses 25 ans, le jeu mythique Antoher World s’offre un vinyle de sa bande originale. La musique culte est également disponible en CD et en format numérique.



Le jeu culte d’Eric Chai a célébré ses 25 ans l'année dernière. En cette occasion, Digital Lounge et Black Screen Record ont décidé de rééditer la bande originale du jeu signée Jean-François Freitas. La BO ressort donc en CD, en vinyle, mais également en version numérique.



La version vinyle sera disponible en orange et noir et sera vendue 26 euros. Le disque contiendra l’album de 18 titres. Le CD sera commercialisé à 12 euros et un bundle sera proposé avec le CD et les deux versions vinyle pour 60 euros.



La bande originale rééditée sera disponible dès le 28 août. Il est possible de passer une précommande dès à présent sur iTunes ou Google Play.



