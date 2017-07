Un artiste imagine l'apocalypse geek

L’illustrateur 3D Filip Hodas est passé maître dans l’art de créer un univers entièrement nouveau en utilisant des logiciels spécifiques comme Octane, Cinema4D, ZBrush et World Machine. Cet artiste de 24 ans basé à Prague a créé une série de rendus 3D, baptisée Daily Renderings depuis 2015. Il y repousse les possibilités de l’art numérique, offrant des visuels qui vont jusqu’à frôler le réalisme. Mais les qualités de Filip Hodas ne se résument pas à sa gestion des textures, des ombres ou de l’éclairage. L’artiste a différentes sources d’inspirations et aborde diverses thématiques.

Filip Hodas a notamment dépeint un monde postapocalyptique tout en faisant référence à la culture geek. On retrouve ainsi un bâtiment abandonné aux allures d’un Happy Meal, un menu alimentaire pour enfant de McDonald's. Une sphère en jaune futuriste, abandonnée au milieu d’un paysage surréaliste, rappelle ensuite Pac Man. L’artiste a également représenté Hello Kitty, Game Boy, PlayStation et le robot Bender Tordeur Rodríguez de la série TV Futurama d’une façon originale. L’ensemble de ses œuvres est à retrouver sur behance ou encore sur son compte Instagram.