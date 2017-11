[Promo] L'hybride Fujifilm X-T2 à 935,20 €

Sur le site Ebay, vous pouvez trouver l'excellent hybride numérique Fujifilm X-T2 à 1169 € (au lieu de 1600 € environ en temps normal). De plus, avec le code P20EB, valable jusqu'au dimanche 12 novembre, son prix passe à seulement 935,20 €.



Le Fujifilm X-T2 est un appareil photo hybride équipé d'un capteur APS-C de 24,3 mégapixels. Il possède un autofocus très rapide et son mode rafale permet de capturer jusqu'à huit images par seconde. L'appareil est équipé d'un viseur OLED précis (2 360 000 pixels) et d'un écran orientable (résolution de 1 040 000 pixels).



Bon point, le X-T2 est étanche et résiste à la poussière, ce qui en fait un appareil adapté aux baroudeurs. D'autant que son boîtier en magnésium lui confère légèreté et robustesse.



L'hybride réalise des photos d'excellente qualité. Il sait également filmer en 4K. Enfin, il est compatible Wi-Fi et intègre deux emplacements pour accueillir autant de cartes SD.







