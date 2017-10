Le Sony A7-R III arrive pour Noël

L’A7R III de la marque nippone apporte un nombre important d’améliorations notables à l’A7R II de 2015. Il est prévu pour sortir à la fin du mois de novembre prochain et le prix annoncé par Sony est de 3 199 euros, soit le même niveau tarifaire que son prédécesseur.

L’option Live View à 8 fps

Sony a conservé la présentation générale de son hybride professionnel d’il y a deux ans sur l’A7R III. Ce nouvel appareil photo propose cependant un Joystick pour naviguer dans ses menus, un écran tactile pour faciliter ses paramétrages et deux fentes de carte SD pour augmenter son espace de stockage. Deux ports USB et un port micro-USB s’invitent également sur le nouveau dispositif pour permettre à l’utilisateur de brancher ses accessoires, en plus d’un port USB-C pour l’alimentation.

Comme ses ainés, l’A7R III de Sony embarque un capteur EXMOR R de 42,4 millions de pixels, piloté par un processeur BIONZ. La résolution du nouvel hybride professionnel de Sony porte à deux fois celle de l’A9 et l’appareil profite d’un suivi AF/AE (Autofocus) jusqu’à 10 images par seconde, contre 5 images par seconde pour l’A7R II.

L’A7R III offre une capture en 4K, nouveau mode de suréchantillonnage Super 35 et un enregistrement vidéo full HD à 120fps. Le nouveau dispositif de Sony suggère également plus de nuances dans l’image captée grâce au S-Log 3 et au standard gamma HDR. Sony propose par ailleurs son nouvel objectif FE 24-105 F4 G OSS doté d’une ouverture f/4.0 pour son A7R III en attendant l’arrivée du G Master 400 mm f/2.8.