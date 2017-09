Apple : les Airpods dominent outrageusement le marché des écouteurs sans fils

En décembre 2016, Apple lançait les Airpods. Quelques mois après, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme connaissent un véritable succès. D’après un dernier rapport, Apple domine désormais le marché des écouteurs sans fil avec les Airpods. Si à son lancement, certains étaient plus que sceptiques concernant son design et son prix, il semble qu’aujourd’hui, les Airpods n’ont plus rien à prouver. D’après un rapport de la société NPD, les Airpods représentent à eux seuls 85% des ventes d’écouteurs sans fils aux États-Unis. Depuis le début d’année, 900 000 exemplaires se sont venus sur le territoire américain.



Malgré des problèmes de délai de livraison, Apple réussit tout de même à maintenir sa place de leader sur le marché. Suite à la forte demande, les clients devaient en effet attendre jusqu’à 5 semaines avant de recevoir leurs Airpods. Apple a récemment réussi à réduire ce délai qui est désormais de 2 à 3 semaines d’attente. Apple n’a pas encore communiqué de chiffres officiels, mais le succès des Airpods jusqu’à présent semble évident.

