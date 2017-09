Apple lance AirPower pour recharger sans fil plusieurs de ses appareil en même temps

Hier, Apple a présenté plusieurs nouveautés dont l’iPhone 8, 8 Plus et le très attendu iPhone X. Le géant américain a également dévoilé d’autres produits qui font une nouvelle entrée. C’est le cas de l’AirPower qui est un chargeur sans fil capable de recharger plusieurs appareils à la fois.

Apple développe de plus en plus le système de recharge sans fil sur ses appareils. Ses nouveaux iPhone, l’Apple Watch Series 3 ainsi que les nouvelles versions des Airpods sont en effet équipés de cette technologie. Les nouveaux Airpods présentés lors de la keynote sont équipés d’un nouveau boitier qui accepte désormais la recharge sans fil.



Par accompagner ses nouveaux appareils, il faut également disposer du bon chargeur. C’est pourquoi Apple a conçu l’AirPower en collaboration avec la compagnie Qi. Il s’agit d’une station de recharge sans fil suffisamment large pour accueillir plusieurs appareils. Apple a d’ailleurs fait une démonstration lors de sa présentation en rechargeant l’iPhone X, l’Apple Watch et l’AirPod en même temps.



Toutefois, il faudra être patient avant de mettre la main sur l’AirPower. L’appareil ne sera en effet pas disponible avant 2018. En attendant, il faudra se replier sur des chargeurs sans fil tiers.

