Apple va offrir des écouteurs Beats aux étudiants pour tout achat d’un iPad Pro ou Mac

C’est déjà les vacances et les étudiants ne vont pas tarder à préparer leur rentrée. Pour l’occasion, Apple propose déjà ses offres « Back to School ». Le géant américain offrira des écouteurs ou un casque Beats aux étudiants pour tout achat d’un Mac ou d’un iPad Pro. Apple a affirmé que les étudiants qui achèteront un MacBook ou un iPad Pro pourront choisir un casque ou des écouteurs Beats gratuitement. Ces derniers auront le choix entre le Solo3, les BeatsX ou les Powerbeats 3.

Les étudiants pourront, en plus de cette offre, profiter du programme Apple Store Education qui propose des tarifs préférentiels. Ils peuvent en effet avoir un MacBook pour 50 euros de moins ou un iPad Pro pour 20 euros de moins. Si Apple n’offre pas des réductions mirobolantes à première vue, il ne faut pas oublier qu’un casque Beats coûte environ 200 dollars (175 euros), ce qui représente au final une relative bonne affaire.



L’offre « Back to School » est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada pour le moment. Aucune date n’a été communiquée concernant la France mais ce ne serait tarder.



