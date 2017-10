Une prothèse auditive pour les utilisateurs d'iPhone

Plusieurs mois après l’annonce de son partenariat avec le géant de l’informatique Apple, le fabricant australien d’implants auditifs Cochlear sort Nucleus 7, le premier processeur audio numérique spécialement conçu pour les appareils iOS.

Nucléus 7 est pour le moment disponible en Australie, mais Cochlear promet un lancement international dans les prochains mois. Le dispositif est conçu pour les utilisateurs présentant une déficience auditive profonde, rapporte The Australian. Outre sa fonctionnalité révolutionnaire, le nouveau processeur audio numérique de Cochlear propose également une dimension encore plus petite que ses prédécesseurs pour le rendre plus facile à installer.

Nucleus 7 propose ces performances grâce à la technologie Bluetooth Low-Energy Audio (LEA) et à sa compatibilité avec FaceTime, selon le PDG de Cochlear, Chris Smith. La technologie ne se limite cependant pas à Cochlear, selon la directrice de l’accessibilité d’Apple, Sarrah Herrlinger. Elle a confirmé que l’expertise de l’entreprise dans ce domaine est également disponible pour d’autres sociétés d’aides auditives.