Pour Apple, il n'y a pas eu de fail lors de la démonstration de Face ID

On le sait depuis le keynote qui a eu lieu mardi dernier, l’iPhone X est équipé de la fonctionnalité Face ID. Elle permet notamment de déverrouiller l’iPhone via la reconnaissance faciale. Lors de la présentation, la démonstration du Face ID a connu quelques problèmes ce qui a levé des suspicions quant à sa précision.



Lors du keynote, Craig Federighi, responsable software d’Apple a décidé de faire une démonstration live de Face ID. Malheureusement, la démonstration ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu puisqu’il a rencontré quelques difficultés à faire fonctionner la nouvelle technologie. En effet, Craig Federighi n’a pas réussi à débloquer le smartphone qui semblait ne pas vouloir reconnaître son visage. L’iPhone X lui demandait à la place de rentrer manuellement son code de sécurité.



Aujourd’hui, Apple a tenu à démentir les rumeurs selon lesquelles le Face ID ne serait pas précis et efficace. Le géant américain a déclaré qu’il n’y avait pas eu d’échec lors de la démonstration, mais qu’il s’agissait tout simplement d’une mesure de sécurité. En effet, tout comme le Touch ID pouvait bloquer l’iPhone après cinq tentatives, le Face ID requiert le mot de passe après 2 tentatives échouées seulement. L’iPhone X que tenait Craig Dederighi dans les mains, avait déjà été utilisé les heures précédant l’événement par d’autres utilisateurs. Il a d’ailleurs ensuite utilisé un deuxième iPhone X pour lequel Face ID a fonctionné dès la première tentative.

>>> Lire aussi : iPhone X : Apple transforme vos expressions faciales en de véritables emojis animés