Peter avec la bouche : Face ID repousse les limites de la connerie

Technologie de pointe, Face ID peut néanmoins être utilisé à des fins bien idiotes. L'application FacefARt en est la preuve. Développée par Hung Truong, elle recrée les effets sonores des flatulences à chaque fois que l'utilisateur ouvre grandement la bouche.

FacefARt aspire à la simplicité du programme « Hello World », lequel a servi d’initiation à la plupart des développeurs. L’application a été créée par le développeur prolifique de programmes de pets, Hung Truong, qui a l’habitude de « déranger les attentes et de faire quelque chose de complètement inutile » avec la nouvelle technologie. Il avait ainsi lancé des applications similaires après le lancement des Google Glass, de l’Apple Watch et du Macbook Pro 2016 (avec Touch Bar). Truong a écrit un guide à l’intention des autres développeurs qui veulent tenter la même expérience.

FacefARt fonctionne avec l’appareil photo de profondeur TrueDepth et la technologie ARKit de l’iPhone X. Truong assure par ailleurs que c’est « l’application de pet la plus avancée au monde », sur son propre Github.