Face ID sur la prochaine génération de HomePod ?

La première enceinte connectée d’Apple est prévue pour être disponible notamment aux États-Unis à partir du mois de décembre prochain et les premières rumeurs de la deuxième génération de l’HomePod de la firme de Tim Cook font déjà beaucoup parler.

Après l’iPhone X, la nouvelle technologie Face ID d’Apple serait également disponible sur la prochaine version d’HomePod. Les prochains haut-parleurs intelligents d’Apple « vont non seulement proposer une reconnaissance vocale, mais également des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale et visuelle », a déclaré le président d’Inventec Appliances, David Ho, à Nikkei. Inventec Appliances est le producteur du HomePod et des AirPods d’Apple et le « déploiement des HomePod munies de caméras 3D » est prévu pour 2019, selon Jeff Pu, analyste du cabinet Yuanta Investment Consulting.

L’HomePod propose des fonctionnalités préconçues pour « rendre la vie des gens plus pratiques » notamment grâce à la technologie Face ID qui constitue une alternative à la saisie d’un mot de passe. Également prévu pour être disponible sur l’iPad, le nouveau système d’authentification phare de la Pomme sera livré avec des applications adaptées pour permettre l’identification de différents utilisateurs, la personnalisation des différentes fonctionnalités et la reconnaissance des différentes commandes de son utilisateur.