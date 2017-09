Apple : Face ID ne reconnaîtra qu’un seul visage par appareil

Mardi dernier, lors de son keynote, Apple a présenté ses dernières nouveautés. L’iPhone X était d’ailleurs la star de l’événement puisqu’il est le premier iPhone à être équipé de la reconnaissance faciale. D’après TechCrunch, l’outil Face ID ne permettrait de reconnaître qu’un seul et unique visage par appareil. Présent sur l’iPhone X, Face ID permet de déverrouiller l’iPhone grâce à la reconnaissance faciale. L’outil est également utilisé pour d’autres applications notamment le mode de paiement Apple Pay.



Toutefois, contrairement au Touch ID, le Face ID ne reconnaîtra qu’un seul et unique visage par iPhone. Le Touch ID ou le capteur d’empreinte digitale reconnaissait en effet plusieurs doigts différents, ce qui permettait à plusieurs utilisateurs d’utiliser le même appareil. Le fait de ne reconnaître qu’un seul visage est logique pour des termes de sécurité. À la base, le Touch ID reconnaît plusieurs doigts pour que le même utilisateur puisse utiliser plusieurs doigts afin de déverrouiller son téléphone en fonction de comment il le tient. En ce qui concerne la reconnaissance faciale, les choses sont beaucoup plus limitées.



Si au niveau sécurité, cette nouvelle est tout à fait normale, elle pourrait cependant nuire aux personnes qui ont pour habitude de partager leur iPhone avec des membres d’une même famille.

