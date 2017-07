Apple enterre les iPod shuffle et nano, mais garde la version Touch

Apple a décidé d’arrêter les ventes de l’iPod nano et l’iPod shuffle. La firme américaine conserve néanmoins l’iPod Touch parmi ses baladeurs numériques.



Apple a annoncé hier vouloir mettre fin à la commercialisation des iPod nano et iPod shuffle. Il s’agit des deux baladeurs numériques non connectés à internet. Les deux modèles ont d’ailleurs déjà disparu du site web d’Apple. Lancés il y a douze ans, l’iPod nano et l’iPod shuffle ont vu leurs ventes chuter ces dernières années. La principale cause est l’accès aux services de streaming musical. Les utilisateurs écoutent désormais de la musique depuis leurs smartphones.



En 2014, Apple avait déjà arrêté l’iPod Classic. Le géant américain ne conserve désormais plus que l’iPod Touch qui peut être connecté à internet.



