Apple I : vers une vente record d'un modèle original

La vente aux enchères de l’Apple-I est organisée par la société Charitybuzz pour financer la Foundation Amateur International Radio Service (FAIRS) qui œuvre pour une meilleure communication entre les individus, les communautés et les gouvernements.

Un objet de collection de près de 600 000 euros

L’ordinateur appartenait à l’origine à Adam Schoolsky, l’ancien ami, associé et employé de Steve Wozniak chez Apple. L’Apple-I a été construit des mains de l’équipe formée entre autres par Steve Jobs, sa sœur et Steve Wozniak. L’appareil intègre la carte NTI originale sans circuits intégrés qui a par ailleurs été authentifiée par l’historien et expert d’Apple, Corey Cohen. Si l’équipe en a construit 200 il y a plus de quarante ans, il en existerait une soixantaine actuellement, selon Charitybuzz qui propose divers articles comme des manuels, des cassettes et des lettres d’Adam Schoolsky avec le produit.

Depuis la publication de l’annonce sur Charitybuzz.com, le prix proposé n’a cessé d’augmenter pour atteindre plus de 214 000 dollars. Les experts estiment par ailleurs la valeur de l’Apple-I à 700.000 dollars, soit près de 600 000 euros.

