L'iMac Pro exploserait les scores sur Geekbench

L’iMac Pro est prévu pour être disponible avant la fin de l’année. Si Apple n’a donné aucun détail sur son prochain ordinateur de bureau lors du WWDC 2017, les premiers benchmarks supposés de l’ordinateur révèlent cependant des composants hors pair.

Un iMac Pro personnalisé

C’est le site MacRumors qui a repéré ce qui semble être les premiers benchmarks de l’iMac Pro d’Apple. Le site suggère qu’Apple aurait choisi des puces Intel Xeon personnalisées pour son prochain modèle. Le fondateur de la plateforme Geekbench, John Poole, a pourtant déclaré sur son blog qu’Apple pourrait avoir besoin de puces dotées d’une fréquence de calcul inférieure pour l’iMac Pro. Ce qui ne correspond pas à la gamme de puce Xeon d’Intel existantes actuellement.

Les scores attribués à l’iMac Pro par la plateforme confirment également les prétentions d’Apple sur la performance de son nouveau modèle d’ordinateur de bureau. Alors que l’iMac Pro 8-core est 22 % plus rapide que l’iMac haut de gamme 5 K, le prochain iMac Pro doté d’un processeur 10 cœurs d’Apple devrait être 41 % plus efficace que tous les iMac 5 K les plus puissants de cette année ou l’iMac Pro équipé du processeur Xeon E5 12-core.

L’iMac Pro devrait être disponible peu après le lancement de l’iMac Pro à 18 cœurs de la marque à la pomme, prévu pour le mois de décembre prochain.