iOS 11 : enfin de vrais changements sur le centre de contrôle ?

iOS 11 a été lancé il y a plusieurs mois pour faciliter notamment les modifications des paramètres de l’appareil. Les fonctionnalités proposées par les commutateurs Wi-Fi et Bluetooth du système peuvent cependant poser un certain nombre de problèmes aux utilisateurs.

Lundi, Apple a lancé une version bêta de la prochaine mise à jour d’iOS 11. Les développeurs d’Apple veulent surtout tester de nouvelles fonctionnalités des commutateurs Wi-Fi et Bluetooth du centre de contrôle du système après les plaintes des utilisateurs. Dans la version originale d’iOS 11, ces boutons se limitent en effet à une déconnexion temporaire (d’un jour) de la connectivité de l’appareil tout en maintenant AirDrop, le Personal Hotspot et le Service de localisation. Il en est de même avec l’option Bluetooth qui reste ouverte à l’Apple Watch, à l’Apple Pencil, au Personal Hotspot et à Handoff. Ces fonctions peuvent cependant se réactiver avant le jour suivant lorsque l’utilisateur change de point d’accès ou redémarre son téléphone, selon MacRumors qui en a consacré un article.

Outre la commodité offerte par la facilité d’accès aux différents paramètres de l’appareil, l’iOS 11.2 Beta 2 affiche une invite pour expliquer la fonctionnalité de chaque commutateur à chaque fois que l’utilisateur veut y accéder. Les développeurs se sont cependant limités à une mise à jour de l’interactivité puisque la question sur la sécurité des utilisateurs reste ouverte.