Apple : un iPad avec Face ID et sans bouton Home pour 2018 ?

Apple préparerait un tout nouvel iPad pour l’année prochaine avec un nouveau design. La tablette à la pomme ne serait plus dotée de bouton physique Home et adopterait la technologie Face ID. L’iPhone ne serait pas le seul appareil d’Apple à être équipé de la reconnaissance faciale. D’après Bloomberg, le géant américain pourrait lancer un nouvel iPad en 2018. Celui-ci serait dépourvu de bouton Home soit du Touch ID en faveur du Face ID. Un nouveau stylet Apple Pencil serait également prévu.



En supprimant le bouton Home, Apple permet de gagner de l’espace au niveau de l’écran en haut et en bas. Le futur iPad devrait donc avoir des bordures beaucoup plus fines que les précédents. D’après Bloomberg, la version 2018 devrait posséder un écran similaire à l’iPad Pro qui est de 10,5 pouces.



En revanche, contrairement à l’iPhone X, il semble que l’écran OLED ne soit pas au rendez-vous sur ce nouvel iPad. Ce dernier serait toujours équipé de l’écran LCD pour des raisons de coûts, mais également car Samsung aurait des difficultés à produire l’écran OLED en grosse quantité.



Apple n’a encore rien confirmé et l’information reste donc à vérifier.

>>> Lire aussi :Deux nouveaux iPhone avec écran OLED et Face ID pour 2018?