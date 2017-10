[Promo] L'Apple iPad (2017) à 309€

C’est Apple qui est à l’honneur aujourd’hui dans nos bons plans du jour. Et plus précisément sa tablette, l’iPad dans sa version la plus classique en 9,7 pouces. Les promos sur les produits Apple sont assez rares, voire inexistantes, il faut donc savoir être aux aguets lorsque celles-ci arrivent. Cette fois c’est PriceMinister qui propose la tablette tactile d’Apple dans sa version 2017 et avec 32 Go de stockage à 309,98€ au lieu des 330€ habituels.

Au passage, notez que si vous adhérez au Priceclub, vous pouvez bénéficier jusqu'à 5 % de remise supplémentaire. Soit une remise de 24 €, reversée en bons d’achat valables à utiliser ultérieurement.





L’iPad (2017) est la cinquième génération de la tablette d’Apple. D’une diagonale de 9,7 pouces, il embarque la puce A9 d’Apple et 2 Go de RAM.Son écran Retina (2048 x 1536) offre un affichage de 264 ppi. Doté d’un capteur de 8 megapixels à l’arrière, il dispose aussi d’une caméra frontale pour les apples en FaceTime, notamment.