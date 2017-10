Apple fait la liste des voitures qui chargent son iPhone 8 par induction

Le système de recharge sans fil d’Apple débarque sur les automobiles. La firme de Cupertino vient de dévoiler la liste des marques de voitures qui intègreront la norme compatible avec l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X.

Un modèle pour chaque iPhone

Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, PSA, Toyota, Volkswagen et Volvo intègreront la technologie de recharge sans fil Qi d’Apple dans leurs modèles de voitures. Le système sera proposé en option aux utilisateurs lors de la livraison des modèles et Apple recommande aux utilisateurs de s’assurer de leur modèle d’iPhone avant de passer une commande. Certains chargeurs sans fil pour voiture peuvent en effet être incompatibles avec certains modèles d’iPhone.

>>> Lire aussi L’iPhone 7 se vendrait mieux que l’iPhone8

Une exception a été faite pour les marques Buick, Cadillac, Chevrolet et General Motors qui ont proposé une technologie similaire dans leurs automobiles depuis plusieurs années. Ces technologies sont incompatibles avec les nouveaux produits d’Apple, selon l’annonce de la marque à la Pomme qui précise que seuls les modèles prévus pour 2018 de ces constructeurs intégreront la technologie certifiée par la firme de Cupertino. Il s’agit de la GMC Terrain, Yukon et Sierra, de la Chevrolet Bolt, Tahoe, Silverado et Suburban, de la Cadillac Escalade et de la Buick Enclave.