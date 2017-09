L'iPhone 8 et 8 Plus ne valent pas plus de 300 euros à fabriquer

Il existe un grand écart entre le coût de production et les frais de distribution de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus d’Apple. Le coût de chaque composant et de l’assemblage des deux appareils vient d’être détaillé et publié par le cabinet spécialisé IHS Markit.

L’iPhone 8 Plus est équipé d’un écran LCD de 5,5 pouces avec un rendu HDR, d’un cadre en aluminium, d’un verre trempé, d’une mémoire flash NAND de 64 Go, d’une nouvelle puce Bionic A11 à 64 bits constituée d’un CPU à 6 cœurs, d’une caméra assistée par une Intelligence artificielle, des lentilles présentant des ouvertures f1.8 et f2.8 et de nouveaux capteurs. Un revêtement de verre plus traditionnel s’invite également sur l’appareil qui comporte le nouveau chargeur sans fil de la marque. Le coût total de tous ces composants est de 295,44 dollars, sans les 7,36 dollars de manufacture, selon le cabinet IHS Markit. Le coût de fabrication du modèle est de 17,78 dollars plus élevés que celui de l’iPhone 7 Plus.

L’iPhone 8 Plus est cependant vendu à près de 800 dollars aux États-Unis et à près de 919 euros en France. L’iPhone 8 est proposé à près de 700 dollars aux États-Unis et à près de 809 euros en France. La différence entre le coût de fabrication et le prix de vente avoisine les 500 dollars. Le prix est par ailleurs considéré comme un montant record pour un Smartphone d’Apple.