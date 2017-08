Apple présenterait l’iPhone 8 le 12 septembre prochain

D’après The Wall Street Journal, Apple devrait tenir un prochain événement le 12 septembre prochain. Le géant américain devrait ainsi dévoiler de manière officielle le très attendu iPhone 8. L’information coïncide avec des rumeurs précédentes.



Apple devrait ainsi présenter l’iPhone 8 au monde lors d’un événement le 12 septembre. The Wall Street Journal précise même que la compagnie devrait dévoiler trois smartphones. En plus de l’iPhone8, il faut donc s’attendre à ce qu’Apple révèle également les deux nouvelles versions de l’iPhone 7s et 7s Plus. L’iPhone 7s et l’iPhone 7s Plus seraient similaires à leurs prédécesseurs à l’exception du chargement de la batterie à distance.



Apple n’a pas encore envoyé d’invitations pour cet événement. Toutefois, le géant américain invite en général la presse environ deux semaines avant l’événement ce qui ne devrait pas tarder.

>>> Lire aussi : iPhone 8 : on dépasserait les 1000€!