Un iPhone pliable en 2020 ?

Après la rumeur selon laquelle Samsung souhaiterait déployer son premier modèle de Smartphones pliables dès 2018, un nouveau bruit venant de la Corée du Sud porte à croire qu’Apple travaillerait sur un iPhone pliable.

Les premières traces du projet auraient été repérées dans la presse coréenne The Bell. La firme de Cupertino aurait en effet demandé à son fournisseur d’écran LG de concevoir des modèles d’écrans pour des terminaux pliables. LG aurait par ailleurs déjà dévoilé ses prototypes de panneaux OLED flexibles, il y a plusieurs mois. Il s’agirait surtout de la réponse d’Apple au projet de Samsung qui plus est le fournisseur de panneaux OLED pour l’iPhone X et probablement de tous les écrans des iPhone prévus pour 2018.

Apple est ainsi sur les traces du chaebol coréen Samsung qui travaillerait déjà sur un nouveau modèle de Smartphone baptisé Galaxy X. La rumeur suggère que ce nouveau modèle de la gamme Galaxy de Samsung serait un téléphone pliable, dont la sortie est prévue pour 2018.

>>> Lire aussi iOS 11 : Apple lance une nouvelle mise à jour corrective

Il n’y a cependant pas que Samsung, Apple et LG dans la course aux modèles de Smartphone pliable puisque ZTE et la marque Motorola de Lenovo ont déjà présenté leurs concepts il y a plusieurs mois.