iPhone 8 : on reparle de la reconnaissance faciale

Voilà quelques mois que les rumeurs entourant l’iPhone 8 lui octroient l’arrivée d’un système de reconnaissance faciale. Cette fois, il s’agirait donc d’un capteur 3D qu’Apple pourrait inclure dans son prochain iPhone, lui permettant de reconnaître le visage de son utilisateur pour l’identifier dans différents types de tâches.

De la même manière que TouchID, ce nouveau capteur biométrique permettrait donc à la fois de déverrouiller l’iPhone, de s’identifier sur l’App Store et de valider des paiements en ligne ou via Apple Pay. Selon Bloomberg, qui rapporte l’information, l’objectif d’Apple serait de proposer un système fonctionnant précisément et en quelques millisecondes, permettant ainsi un service aussi rapide que TouchID. Il serait également capable de fonctionner à une certaine distance, ce qui permettrait de laisser le smartphone posé sur une table sans avoir à le rapprocher de son visage. En outre, le capteur 3D permettrait une reconnaissance faciale en profondeur, évitant ainsi de pouvoir tromper le système avec une simple photo de l’utilisateur, comme cela a déjà été le cas avec certains systèmes de reconnaissance faciale sur smartphones.

Selon les sources citées par Bloomberg, Apple testerait actuellement ce système en vue de l’inclure dans son nouveau modèle, mais il n’est pas exclu qu’il soit repoussé à la prochaine génération de smartphones, qui sortirait donc fin 2018. De même, il pourrait coexister un temps avec le capteur d’empreinte digitale, mais serait voué à remplacer de dernier à terme.