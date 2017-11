iPhone X : 350€ à fabriquer, 1000 dans la poche d'Apple ?

L’iPhone X est l’iPhone le plus cher d’Apple, mais il pourrait également être le plus rentable pour la firme. Son prix de base est de 1159€ euros et peut atteindre 1329€ en fonction du modèle choisi.

Des estimations biaisées ?

Les composants constituant l’iPhone X seraient estimés à environ 350 euros, selon le cabinet TechInsights à Reuters, qui a évalué une marge bénéficiaire de 64 % pour la Pomme. La marge bénéficiaire de l’iPhone 8 est elle évaluée à 59 %. Cette estimation coïncide avec celle des différents cabinets qui se sont également référés aux prix affichés chez les fournisseurs de la marque à la pomme. Une de ces estimations suggère par exemple l’iPhone 8 coûterait 247,5 dollars à fabriquer, alors que l’iPhone 7 de 2016 était estimé à environ 220 dollars.

La majorité de ces estimations seraient cependant biaisées puisqu’elles omettent le coût marketing et le coût de la Recherche et Développement, entre autres. Même si chaque iPhone X vendu ne représente pas automatiquement 1000€ dans les poches d'Apple, il n'en reste pas moins que le dernier smartphone d'Apple serait très rentable.