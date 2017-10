iPhone X : Apple baisse la précision de Face ID

Le 3 novembre sort l’iPhone X, le véritable nouvel iPhone. Et les consommateurs intéressés pourraient avoir bien du mal à mettre la main dessus. En cause, des contraintes qui ralentissent la production. Bloomberg rapporte aujourd’hui qu’Apple a remanié l’iPhone X pour accélérer sa fabrication.



Le constructeur de Cupertino a tout bonnement revu à la baisse les spécifications des composants du FaceID, le nouveau dispositif de déverrouillage par reconnaissance faciale inauguré par l’iPhone X. « Il a tranquillement dit aux fournisseurs qu’ils pouvaient réduire la précision de la technologie de reconnaissance faciale pour faciliter sa fabrication », indique Bloomberg.

Bien que choquante de prime abord, cette modification ne devrait pas être ressentie par l’utilisateur final. Lors de sa présentation le 12 septembre dernier, Apple indiquait que Face ID était deux cents fois plus précis que Touch ID : 1 000 000:1, contre 50 000:1. Aussi, s’il est moins précis que prévu, il devrait, en théorie, être toujours beaucoup mieux que le capteur biométrique d’Apple.



Pour entrer plus dans le détail, le composant mis en cause ici est celui qui émet les 30 000 faisceaux qui viennent analyser le visage de l’utilisateur. Il serait en rupture de stock chez son fournisseur, Finisar. Autre point bloquant, le projecteur conçu par Sharp et LG Innotek connaîtrait également des soucis d’assemblage avec un taux de déchets élevé.



La décision de réduire la précision de FaceID va permettre aux fournisseurs de tester et produire plus rapidement ses composants et ainsi d’accélérer la production de l’iPhone X. Cependant, le premier jet sera court. Les analystes évoquent un stock compris entre deux et trois millions de pièces pour le lancement de l’iPhone X. Il n’y en aura pas pour tout le monde.

