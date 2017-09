iPhone X : les raisons du retard expliquées

L’iPhone X ne sera disponible en précommande qu'à la fin octobre, alors que les premières livraisons ne devraient commencer qu’en novembre. Les raisons d’un tel retard viennent d’être avancées par The Wall Street Journal. Le journal attribue en effet les raisons du retard de la disponibilité du vaisseau amiral d’Apple à aux prévisions de la demande, au perfectionnisme d’Apple et à la pénurie des certains composants de l’appareil, notamment la mémoire Flash NAND et les panneaux OLED.

Un processus très complexe

Les entreprises comme Apple prennent en compte la prévision de la demande afin d’anticiper la distribution. La nouvelle étiquette de prix affichée sur les nouveaux produits comme l’iPhone X empêche cependant toute anticipation, selon une source de The Wall Street Journal. L’arrivée simultanée des nouveaux terminaux de la marque à la pomme à l’instar de l’iPhone X, de l’iPhone 8 et de l’iPhone 7 Plus compliquerait par ailleurs davantage la tâche. À cela s’ajoutent également les normes exigeantes de la firme, qui n’hésite pas à faire des modifications sur ses appareils à la dernière minute, selon une interview du consultant en industrie mobile Chetan Sharma dans WSJ. Enfin, la pénurie de la mémoire Flash NAND et des panneaux OLED, pour lesquels la firme s’appuie sur Samsung ou LG, serait les facteurs les plus connus du retard de la disponibilité du nouvel iPhone.

