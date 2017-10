Il y a 16 ans, Apple dévoilait l'iPod

Apple a célébré le 16e anniversaire du lancement du premier iPod. L’appareil était à la pointe de la technologie à l’époque puisqu’il pouvait contenir « 1000 chansons dans votre poche ». C’était par ailleurs le slogan choisi par la marque à la pomme pour son lancement.

La première génération d’iPod se présente comme un appareil d’une forme rectangulaire. L’appareil intégrait un disque dur de 1,8 pouce qui lui offre un mémoire de stockage de 5 Go. Le baladeur pouvait par ailleurs contenir jusqu’à 1000 chansons et permettait aux utilisateurs de profiter jusqu’à dix heures d’autonomie. Apple a conçu le premier iPod pour remplacer les baladeurs CD. Outre son écran LCD noir et blanc, le dispositif comprenait également la première molette cliquable, une interface de défilement mécanique et des boutons d’accès facile pour la lecture, la pause, le rembobinage et l’avance rapide.

L’iPod était connu pour être le baladeur numérique le plus vendu au monde et l’appareil a servi de référence à Apple. Plusieurs modèles d’iPod ont en effet vu le jour depuis seize ans. L’iPod Photo a par exemple été dévoilé en 2004 avec son écran couleur tout comme l’iPod mini. L’iPod nano et l’iPod Shuffle, qui sont deux versions miniaturisées de l’iPod mini, étaient sortis en 2005 et l’iPod touch, doté d’un écran tactile, a été lancé en 2007 avec l’iPhone.

Maintenant, seul l’iPod touch est disponible et il n’est pas certain que le produit recevra des mises à jour.