Les contenus 4K et HDR arrivent progressivement sur iTunes

Les utilisateurs d’iTunes peuvent désormais profiter des contenus en Ultra HD. Ces films sont désignés par les nouvelles indications « 4K » et « Dolby Vision » visibles dans iTunes Store et dans les applications TV disponibles sur les appareils iOS, Mac et Apple TV.

À une semaine de l’arrivée de la nouvelle Apple TV 4K

La marque à la pomme vient de diffuser ses premiers contenus 4K HDR sur iTunes Store. Les films Ultra HD d’Apple sont disponibles à l’achat et en location, mais les prix affichés semblent être les mêmes que ceux des contenus HD, comme promis par l’entreprise américaine lors de la présentation de ses nouveaux iPhone et de l'Apple TV 4K. Le format ne concerne cependant qu’un nombre limité de contenus, pour l’instant. Apple pense toutefois à une disponibilité progressive à partir de la semaine prochaine.

Le site d’Apple vient en effet d’annoncer la disponibilité en précommande de sa nouvelle version d’Apple TV 4K. La livraison est prévue à partir du 22 septembre prochain pour la version 32 Go et plus tard pour la version 64 Go.

