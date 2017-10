Apple poursuivi en justice pour l’utilisation du nom « Animoji »

Un peu plus tôt cette année, Appleavait annoncé le lancement d’emoji 3D animés baptisés « Animoji ». Il semble pourtant que ce nom pose problème. Apple est en effet poursuivi en justice pour l’utilisation du terme « Animoji » qui est déjà déposé par une autre société.



Enrique Bonansea, un Américain vivant au Japon a déposé ce jeudi une plainte contre Apple. L’Américain qui possède une entreprise nommée Emonster k.k, reproche à la firme de Cupertino d’utiliser le terme « Animoji » qui se trouve être le nom de son application de messagerie. Enrique Bonansea affirme que sa société a bien déposé la marque entre 2014 et 2015 auprès des autorités américaines.



Par ailleurs, il ajoute qu’Apple était bien consciente de l’existence de son application puisque cette dernière est présente sur l’App Store. Pire encore, Enrique Bonansa avance qu’Apple aurait essayé de lui racheter sa marque via une autre entreprise, mais qu’il a refusé.



De son côté, Apple aurait également lancé une demande pour annuler la marque déposée par Emonster k.k en raison de vices présents dans les documents.

>>>>>>>>>>>>> Lire aussi : Whatsapp s'inspire d'Apple pour ses nouveaux emojis