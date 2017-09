Keynote Apple : rendez-vous à 19h pour les nouveaux iPhone

Apple tiendra son keynote de rentrée aujourd’hui, à 19h00 heure de Paris. Cette conférence aura lieu à l’Apple Park, nouveau campus de la marque, et plus précisément dans le Steve Jobs Theatre.



Nous suivrons cet évènement en direct et rapporterons en temps réel les nouveautés annoncées sur scène, via notre compte Twitter @TomsGuideFR. Après la conférence, vous retrouverez sur TomsGuide.fr tous les détails des produits présentés.

>>> Suivre le keynote d'Apple avec @TomsGuideFR

Pour les anglophones, il est toujours possible de se connecter directement au flux d’Apple. Il sera disponible sur cette page à partir de 19h00. La vidéo de la conférence pourra être vue par les utilisateurs de Mac et PC, mais uniquement en passant par les navigateurs Safari ou Microsoft Edge. Google Chrome et Firefox ne sont pas supportés.



Enfin, en mobilité, il faut nécessairement disposer d’un iPhone, iPad ou iPod pour lire le flux vidéo d’Apple. L’adresse est la même que sur ordinateur.



Rappelons que ce keynote de rentrée sera marqué par la célébration des 10 ans de l’iPhone. Devrait en ressortir un iPhone X, smartphone le plus haut de gamme d’Apple. Deux iPhone 8 et 8 Plus prendront la suite des iPhone 7 et 7 Plus. Une Watch 3 totalement autonome est également au programme, tout comme une Apple TV 4K, de nouveaux Airpods et HomePod, l’enceinte connectée d’Apple.