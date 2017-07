Apple va lancer un implant auditif compatible avec l’iPhone

La marque à la pomme vient de dévoiler le fruit de son partenariat avec la société Cochlear basée en Australie. Les deux entreprises lancent un implant cochléaire nativement compatible avec un iPhone, un iPad ou encore un iPod touch. Le produit est en phase de commercialisation après avoir reçu le feu vert de la FDA (Food and Drug Administration) en juin dernier.



Ce gadget baptisé Nucleus 7 Sound Processor permet d’envoyer directement du son provenant des appareils compatibles d’Apple vers l’implant cochléaire. Il est capable de contrôler la partie interne, introduite chirurgicalement pour former un son à l’intérieur du système auditif. Il faut dire qu'Apple a longtemps travaillé dans le domaine des appareils auditifs pour finalement arriver à un protocole qu’elle a proposé aux fabricants d’implants.



Contrairement aux autres alternatives du marché, le Nucleus 7 Sound Processor est nativement pris en charge par l’iPhone. Il ne demande aucune application tierce et sa configuration se fait à partir du menu « Général ». En entrant dans « Accessibilité », le Nucleus 7 se retrouve dans « Appareils auditifs MFi » comme un périphérique Bluetooth.

