Apple : les prochains Mac pourraient ajuster le son en fonction de votre position

Les futurs ordinateurs Mac seraient capables d’ajuster le son en fonction de là où on se situe dans une pièce. C’est du moins ce que laisse penser un récent brevet déposé par Apple. Régler le volume de son ordinateur n’est pas un problème tant que l’on est assis juste en face. Cependant, la tâche devient un peu plus ennuyante lorsque l’on se trouve éloigné allongé dans un sofa à regarder un film, ou simplement en train d’écouter de la musique à l’autre bout de la pièce.



Apple propose de solutionner le problème dans ses futurs ordinateurs. La marque à la pomme aurait déposé un brevet selon lequel les prochains Mac seraient capables d’ajuster le son en fonction de la position de l'utilisateur. Un système permettrait en effet d’augmenter automatiquement le volume du son lorsque l’on se trouve loin du Mac.



Pour l’instant, le fonctionnement du système reste encore flou. Toutefois, une telle technologie serait très utile, non seulement dans les tâches quotidiennes, mais également lors de vidéos-conférences dans un cadre professionnel. Il faut préciser qu’il s’agit pour l’instant uniquement d’un brevet déposé et que rien ne garantit qu’Apple inclue la technologie sur ses prochains Mac.

>>> Lire aussi : Apple va-t-il mettre son traqueur de sommeil Beddit dans la prochaine Apple Watch?