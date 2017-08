Ordinateur portable : le MacBook Pro a donné un coup de fouet aux ventes d'Apple

Après la sortie de plusieurs ordinateurs portables majeurs comme les nouveaux MacBook Pro, Apple semble reprendre du poil de la bête sur le marché des PC comme l'indique le cabinet TrendForce.

Selon un communiqué du cabinet d'analyse TrendForce, les ventes d’ordinateurs portables Apple auraient en effet progressé de 17,1% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016. Si la firme de Cupertino n'occupait que 10% de parts de marché au premier trimestre 2016, elle est désormais à 10%. Seul Dell a connu une progression plus importante, avec une augmentation de 21,3% de ses ventes au premier trimestre 2017.



HP, Lenovo et Dell occupent toujours confortablement les trois premières places du classement, mais Apple se rapproche petit à petit de la quatrième place détenue à ce jour par Asus. Apple avec ses MacBooks a ainsi largement dépassé le constructeur Acer, le seul à avoir connu une baisse de ses ventes, à hauteur de 3,5 % en un an.