La version Bêta de MacOS High Sierra est disponible

Lors de sa dernière conférence des développeurs WWDC, Apple avait annoncé la sortie prochaine des versions iOS 11 et MacOS High Sierra de ses systèmes d’exploitation mobiles et ordinateurs. Apple a commencé par rendre publique la version Bêta iOS 11 pour les smartphones iPhone et iPad et vient de rendre accessible la version Bêta de MacOS High Sierra. Désormais, tout fan de la marque à la pomme possédant un appareil Apple peut s’inscrire pour tester ces nouvelles versions.



Toutefois, il est recommandé de ne pas utiliser ces versions Bêta comme versions principales puisqu’elles sont toujours en cours de développement et de test et pourraient comporter de nombreux bugs. De plus, certaines des applications pourraient ne pas être encore compatibles avant leur mise à jour vers les versions finales.



Il vous est possible de télécharger la version Bêta sur la page web d’Apple. Concernant la date de disponibilité de la version finale de MacOS High Sierra, celle-ci n’a pas encore été communiquée, mais il est fort possible que ce soit vers la fin de l’année 2017.