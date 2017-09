Apple Music atteint les 30 millions d’abonnés

Le service de streaming musical a atteint la barre des 30 millions d’abonnés. Apple réussit à attirer de plus en plus d’utilisateurs sur sa plateforme et à rattraper petit à petit son retard face à Spotify. D’après Bloomberg, Apple Music aurait annoncé avoir plus de 30 millions d’abonnés. On ignore le chiffre exact, mais il s’agit d’un nouveau palier atteint en peu de temps pour Apple. Le service a gagné 10 millions d’abonnés depuis décembre 2016 et 3 millions depuis juin dernier. En effet, lors de la keynote de la WWDC, Apple Music avait annoncé comptabiliser 27 millions d’abonnés.



Il faut préciser qu’Apple Music ne prend pas en compte les utilisateurs qui profitent d’un essai gratuit pendant trois mois. Seuls les utilisateurs ayant un abonnement mensuel sont comptabilisés dans les 30 millions d’abonnés. Ce chiffre reste bien entendu bien loin des performances de Spotify, le principal concurrent. Le leader sur le marché compte en effet 140 millions d’utilisateurs mais seulement 60 millions d’abonnés payants. Par ailleurs, la croissance d’Apple Music avec 15 millions d’abonnés par an est plus rapide que celle de Spotify.



Pour faire face à ses concurrents, Jimmy Lovine, le cofondateur d’Apple Music ne compte pas miser sur l’abonnement gratuit avec publicité. Il a déclaré que le futur du streaming musical résidait dans le contenu. C’est pourquoi Apple Music prévoit d’offrir du contenu original et exclusif en partenariat avec les artistes.

