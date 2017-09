La nouvelle mise à jour Apple Music sur Android ajoute les profils et la recherche vocale

Apple a mis à jour son application Apple Music sur Android. La nouvelle version amène de nouvelles fonctionnalités comme la recherche vocale et la possibilité de créer des profils pour les utilisateurs. Cette nouvelle mise à jour permet de mettre l’application Android au même niveau que celle sous iOS11.



Parmi les nouvelles fonctionnalités, on note la possibilité de créer un profil utilisateur qui va permettre de partager la musique que l’on écoute avec ses amis. De même, il sera également possible de découvrir la musique écoutée par nos amis et d’accéder à leurs playlists.



Par ailleurs, la nouvelle mise à jour permet également la recherche vocale en utilisant la requête « OK Google ». L’utilisateur peut ainsi rapidement demander à jouer un morceau de musique. Un widget permet aussi de jouer les derniers titres écoutés ou d’écouter Beats 1 en maintenant le doigt appuyé sur l’icône Apple Music.



La nouvelle mise à jour Apple Music est disponible dès à présent sur Android.

